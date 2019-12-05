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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

Cambridge'de Türkiye tarafından 30 milyon dolara yapılan çevre dostu olarak nitelendirilen caminin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 17:46..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

30 MİLYON DOLARA YAPILDI

30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami,1300 kişilik bir kapasiteye sahip.

DOĞAL MALZEMELER KULLANILDI

1300 kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

ERDOĞAN: İSLAM DÜŞMANLARINA EN BÜYÜK CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta "Cambridge Camii, gerçekten güçlü bir dayanışma ve işbirliğinin ürünüdür. Bu ibadethane Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu caminin yükselen İslam düşmanlığına da en iyi cevap olduğunu düşünüyorum.

İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce olmadığı kadar tehdit altında.Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslami terör diyemezsiniz. Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye, DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. Sadece Suriye'nin El Bab'ında 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ'ın İslam'la alakası yoktur, onlar bizden değildir. Bizim dinimizde, masum bir insanı katletmek, tüm insanlığı katletmektir." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

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