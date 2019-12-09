taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8048
Euro
6.4303
Altın
1464.18
Borsa
108845.26
Gram Altın
273.348
Bitcoin
43488.06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ virüsü Afganistan'a ulaşmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşması engellenmelidir" diye konuştu.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 15:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhrubaşkanı Erdoğan, Asya'nın kalbi İstanbul Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEAŞ VİRÜSÜ AFGANİSTAN'A ULAŞMASI ENGELLENMELİDİR

Bu konferansta DEAŞ'ın eylemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki kalıcı barış, terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşması engellenmelidir. Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

AFGANİSTAN' MANEVİ YATIRIMLARI ARTIRMALIYIZ

Cumhrubaşkanı Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi yatırımları artırmalıyız.

Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

800 GÜVENLİK ELEMANI AFGANİSTAN'DA

Şu ana kadar 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor.

Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ virüsü Afganistan'a ulaşmamalı

FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEK VERDİLER

Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri desteğe teşekkür ederim.

ADIMLARI MEMNUNİYETLER KARŞILIYORUZ

Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

205
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

445
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

36
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

435
MHP'li başkandan çirkin benzetme

MHP'li başkandan çirkin benzetme

235
İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

İngiltere'de 6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

77
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir