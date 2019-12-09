Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ virüsü Afganistan'a ulaşmamalı

Cumhrubaşkanı Erdoğan, Asya'nın kalbi İstanbul Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEAŞ VİRÜSÜ AFGANİSTAN'A ULAŞMASI ENGELLENMELİDİR

Bu konferansta DEAŞ'ın eylemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki kalıcı barış, terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşması engellenmelidir. Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

AFGANİSTAN' MANEVİ YATIRIMLARI ARTIRMALIYIZ

Cumhrubaşkanı Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi yatırımları artırmalıyız.

Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

800 GÜVENLİK ELEMANI AFGANİSTAN'DA

Şu ana kadar 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor.

Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz.





FETÖ İLE MÜCADELEDE DESTEK VERDİLER

Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri desteğe teşekkür ederim.

ADIMLARI MEMNUNİYETLER KARŞILIYORUZ

Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.