Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programı

Yerel seçimlere son 2 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu iki güne birçok miting sığdırdı. Bugün İstanbul'da sekiz mitinglik bir programa katılacak olan Erdoğan'ın ilk durağı Tuzla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tuzla mitinginden satır başları şöyle;

"Bugün İstanbul'da 8 ilçede mitingim var.Tuzla'dan Pendik'e geçeceğim. Sözlerimin hemen başında 24 Haziran seçimlerinde şahsıma vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Nasıl size son 25 senede mahcup olmamışsak bundan sonra da olmayacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanımışsınızdır."

"BİZ GÖREVİ DEVRALDIKTAN SONRA TUZLA HAMDOLSUN NE DURUMA GELDİ"

"Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak geldik. Tuzla Kartal ne hale geldi, yeniden inşa ettik. CHP’nin Tuzla’yı ne hale getirdiğini bilirsiniz biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamdolsun ne duruma geldi, yeniden adeta biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi güçlü olur. Sizlerle birlikte bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse Cumhurbaşkanı da ülkesini en güzel şekilde yönetir.

Biz evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, esnafımızın istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ"

"Bugün Ankara’da maalesef 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz de yaralandı. Allah rahmet eylesin, Maalesef metruk denilebilecek noktada, gelip orası boş diye buraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı, onun için bize destek vermeniz lazım. Onun için bu kentsel dönüşüm çok önemli. Kimseyi ayırmayacak kimseyi dışlamayacak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyon kardeşimizin her birinin huzuru için gayret göstereceğiz."





AYRINTILAR GELECEK...







