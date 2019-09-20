Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirleri betonlaşmadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katılarak gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YAŞANABİLİR ŞEHİRLER KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanabilir şehirler kurma hedefinde olduklarını belirterek, "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur.' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün." diye konuştu.

"ŞEHİRLERİ BETONLAŞMADAN KURTARACAĞIZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göğe değil toprağa yakın şehirler inşa edeceğiz. Şehirlerimizi betonlaşmadan kurtaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman karşılıklı olmuştur.

Şehir insanın yetiştiği toprağa benzer. Kendini tanımak isteyen kentini tanımalı.

KADİM ŞEHİRLER BİRER OKULDUR

İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını bilenler için birer okuldur, birer mekteptir.

Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde, hem gönülleri ve zihinleri hem de mekanı ve çevreyi ümran kılmanın gayreti içinde olduk.

MİLLET BAHÇELERİ BETONLAŞMAYA KARŞI BİR ÇIKIŞTIR

Son bir asırdır yaşadığımız sıkıntılar şehirlerimizin rengini soldurdu.

Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır.

Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım.' diyebilen şehirler kuracağız.