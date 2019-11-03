Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle ’sniper tüfeği’ üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, fabrikada ilk üretilen ’sniper tüfeği’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceğini söyledi.

"3 TÜRK MÜHENDİSLE BAŞARDIK"

Hamzaoğlu, "Bu silahı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Onun direktifleri doğrultusunda hareket ettik. Bu silah Türkiye’de yok. Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır

"ÖNCELİĞİMİZ, DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"

Güvenlik güçlerinin keskin nişancı tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla proje yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Kırıkkale’de önceliğimiz yerli ve milli olarak bir silah üretmekti. Bunun çerçevesinde ülkemizi yurt dışına bağımlılığını azaltacaktık. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin söylediği gibi milli olmasıydı. Silahımızı yüzde 100 yerli ve milli olarak başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışa bağımlılığını azaltma çerçevesinde, Kırıkkale’ye yatırım yapma kararı aldık. Kırıkkale, Türkiye’nin silah şehri. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehrin tekrar kalkınması gerekiyordu. Biz de buna destek amaçlı belirli imkanları kullanarak ilk yatırımı yaptık" diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ SNİPER TÜFEĞİ’Nİ ÜRETTİK"

Hamzaoğlu şöyle devam etti:

"AR-GE inovasyon konusunda KOSGEB'den destek alarak proje geliştirmeye başladık. Projemiz; dünyanın yaptığı ürünleri Türkiye’de yapabilmekti. Tüm dünyada üretilen 'sniper tüfeği'nin yerli üretimini başaracağımıza inandık. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli ’sniper tüfeği’ silahını ürettik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize, KOSGEB Başkanlığımıza, Kırıkkale Valiliğimize, siyasetçilerimize KOSGEB İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz."

"ABD VE AVRUPA'DAKİ EMSALLERİNDEN DAHA ETKİLİ"

Ürettikleri keskin nişancı tüfeğinin, ABD ve Avrupa’nın ürettiği üründen daha etkili olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Silahımız tamamen yerli ve milli üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye’de üretilmiştir. Dünyada artık hafif ve ağır makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Kendileri bizim geri kaldığımızı düşünüyordu ama biz geri kalmadık. Onların ürettiği üründen daha etkili bir ürün görüyorsunuz. Bu üründe, dünya savunma sanayisi, mekanik teknoloji ile buluşuyor. Neden yarı otomatik ’sniper tüfeği?’ diyorsanız; hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerle vuruş açısı. Şimdi hedefimiz, bu ’sniper tüfeği’nin daha iyi gelişmesini sağlayarak ülkemizi daha ileriye getirebilmek. Özellikle Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

2 BİN METRE MENZİLİ OLACAK

Silah üretiminde 100 milyon liraya kadar bütçe ayıracaklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Silahın üretimi ortalama 2 yıl sürdü. Özellikle bizim için en önemli şey 2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz. Azami olarak 3 bin 500 metreye kadar gidiyor. Aslında biz silahımızı teknolojik ürünlerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dünya buna döndü, dünyada silahlar, teknoloji ile buluştu. Biz de onlardan geri kalmayacağımıza inandığımız için, bu tüfeklerin en büyük özelliği olan dürbünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Üzerindeki dürbünü Türk firması yaptı. İşe başlamadan önce 6 milyon lira kadar bir para harcadık, 10 milyon lira kadar daha para harcayacağız. Devamı da gelecek. Onun dışında bizim hedefimiz, en az 350 kişiyi çalıştırabilmek. Tek bir ürünle girmeyeceğiz, farklı ürünler de üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

113 PARÇADAN OLUŞUYOR

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği kapsamında desteklenen ve tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen keskin nişancı tüfeği, 113 parçadan oluşuyor.