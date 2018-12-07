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Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşusunun cenazesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kadir Turgut'un cenaze törenine katılıyor.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 16:08..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kadir Turgut'un cenaze törenine katılıyor.

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