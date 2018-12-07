Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşusunun cenazesinde

Başkan Erdoğan: Bizi kıskanan oluşumlar var

1 Merkel resmen veda etti Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 yıldır yürüttüğü Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanlığı görevini bıraktı.

2 HDP'de gündem ön seçim Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları Kandil tarafından belirleniyordu. Parti, göstermelik ön seçim yapacak.

3 Bakan Kurum: En fazla yatırım yapan ülkeyiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

4 Yaşlılık aylığı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti Yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır olarak belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

5 Kışın ortasında Alanya'da deniz keyfi Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya’nın Alanya ilçesinde turistler plajlara akın etti.

6 Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı Belediyenin eski çalışanı olduğu öğrenilen kişi binadakilere ateş açtı. Yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.