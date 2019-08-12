Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törene telefonla katıldı.

PARTİ TEŞKİLATINA SESLENDİ

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon ile parti teşkilatına hitap etti.

2023'E HAZIRLANACAĞIZ

AK Parti teşkilatına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."





KARDEŞLİĞİMİZİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz VİDEO