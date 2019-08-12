taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5466
Euro
6.2074
Altın
1506.36
Borsa
99405.03
Gram Altın
269.358

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ayrılıklar yaşanmasına rağmen dayanışmanın devam edeceğini dile getirdi.

AA | 12.08.2019 - 14:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törene telefonla katıldı.

PARTİ TEŞKİLATINA SESLENDİ

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon ile parti teşkilatına hitap etti.

2023'E HAZIRLANACAĞIZ

AK Parti teşkilatına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan"Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

KARDEŞLİĞİMİZİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

151
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

49
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

149
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

43
Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

340
Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

129
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir