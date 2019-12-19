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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayet okudu

Liderler zirvesinde konuşan Erdoğan, "Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız" dedi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 11:15..
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Kuala Lumpur'da, liderler zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan; "Bakıyorsunuz ki Arap Ligi bir toplantı yapıyor, Türkiye ile ilişkilerinizi kesin diyor. Biz kimi aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı Türkiye'ye aldık, almayacak mıydık? Aldık. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım." diyerek ayet okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esteîzü billah bismillah Va'tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrakû ila ahiri ilahiye." Bu ayet-i kelimiyi okurken güzel ama icraata gelince bir şey olmayınca, o zaman Allah bizi nusretini göndermez" dedi.

MİLLİ PARALARLA TİCARET AÇIKLAMASI

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, ''Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Sizinle bu konu hakkında çalışmak için hazırız.

2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.'' dedi.

''KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA ORTAYA ÇIKABİLİR''

İslami Finans meselesini gündeme almaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan,' 'Kimi ülkeler teknolojide önemli mesafeler ele aldı. Biz de bunu savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. Gerek okuma yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız.

İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir.'' dedi.

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