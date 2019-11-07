Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısında bir araya geldi.

Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAPILARI AÇACAK MISINIZ"

Macar gazetecinin, "Avrupa Birliği'nden deestek gelmezse, mültecileri Avrupa'ya gönderecek misiniz?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir söz var. Bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor. " diye yanıt verdi.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteciler soruldu VİDEO



"TÜRKİYE'YE DESTEK VERİLSİN"

Erdoğan'ın bu sözlerine Macaristan Başbakanı Viktor Orban da gülümseyerek karşılık verdi.

Ardından söz alan Macaristan Başbakanı, Türkiye'ye mülteciler için daha fazla destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TİCARET HACMİ 6 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

"İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli. Ve Macaristan – Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan’dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye’den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika’da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim."

"MACARİSTAN'IN DESTEĞİ BİZİM İÇİN KIYMETLİDİR"

Macaristan’ın resmi müfredatını temel alan okulumuz 2020 Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Macaristan’ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Gerçekten sayın Başbakan’ın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB’nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Birlik, bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye’nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.

''NE AMERİKA NE RUSYA TERÖRİSTLERİ BÖLGEDEN ÇIKARABİLDİ"

Suriye krizinde 1 milyon insan hayatını kaybetti. 12 milyon insan evlerini terketmek zorunda kaldı. AB'den bize gelen sadece 3 milyar Avro olmuşur. Biz gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara, bize sığınan bu insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. İşte Barış Pınarı Harekatı dedik. Bu harekatla şu ana kadar biz mücadelemizi sürdürüyoruz. ABD ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ile Soçi Mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik mutabakattı. Fakat ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya teröristleri o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi.

"BAKTIK OLMUYOR KAPILARI AÇARIZ"

Destek gelse de gelmese de misafirlerimize ev sahipliğini yapmaya devam edeceğiz. Ancak bizde bu söz var bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Baktık ki olmuyor kapıları açarız. Kapıları açınca nereye gidecekleri malumdur, ama Macaristan'a uğramadan giderler onlar zaten bunu biliyor.

ERDOĞAN'DAN ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunlar bunları ele alacağız. İkili ilişkilerimizde de özellikle şu anda S-400 konusu, Patriot konusu, F-35 konusu bunlar da görüşme içerisinde yer alacak konular.

100 milyar dolarlık bir ilişki hedefimiz var. Bunları konuşacağız. Hangi alanlarda, sektörlerde neler yapabiliriz. Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız? Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse, Mazlum Kobani de o kadar önemli teröristtir, yüzlerce insanın kanına girin birisidir. Benim görüştüğüm terörist iyi diyemeyiz. Usama Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki terör örgütünün başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok önemli. Stratejik ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım. Getirmezsek bugün bizi vuran terör yarın bir başkasını vuracaktır.

"AMERİKA'YA KARŞI HERHANGİ BİR ÖN KABÜLÜMÜZ YOK"

"Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda Kongreden geçmesi lazım diyorlarsa kongreden geçirsinler, bize teklif versinler biz de değerlendirmemizi yapalım. Amerika'ya karşı şu ana kadar herhangi bir önkabülümüz olmamıştır. Dünyanın hava taşımacılığında en önemli markalarından bir tanesi olan THY bugün ihtiyaçlarının çok ciddi bir kısmını Amerika'dan karşılıyor. Geniş gövdeli Boeingler oradan alıyorlar. THY dünyada en fazla destinasyona uçan şirkettir, birinci şirkettir. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Buna göre adımlarımızı atmamız lazım."