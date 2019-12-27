Cumhurbaşkanı Erdoğan: Made in Türkiye

Türkiye'nin yerli otomobilinin suv ve sedan modelleri tanıtıldı.

2022 senesinde resmi olarak satışa sunulacak olan yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Tarihi ana tanıklık ettiğimiz tanıtımda, arka fonda "Made in Turkey" yazısı yer aldı.

"MADE IN TÜRKİYE"

Yerli otomobille poz veren Erdoğan'ın dikkatini arkadaki 'Turkey' yazısı çekti. Erdoğan'ın uyarısıyla yazı, "Made in Türkiye" şeklinde değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Made in Turkey' uyarısı -VİDEO