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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron'u Esad konusunda uyararak "Durdurmalıyız" mesajı verdi.

Özel Haber | 21.02.2020 - 14:02..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de, sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturmaya devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan gerilim üzerine Rusya ve Esad rejimine şubat ayının sonuna kadar süre tanımıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası bölgede sıcak çatışmalar başladı.

ERDOĞAN'DAN MERKEL İLE MACRON'A ESAD UYARISI

İdlib'de yaşanan bu süreç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüştü

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.

IRKÇI SALDIRI SONRASI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan, Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.

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