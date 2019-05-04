Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK başkanına çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreni’ne katıldı.

MÜSİAD Genel Merkez Binası'nın açılış töreninin ardından Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, vatandaşların kendisine 'seçim yenilensin' dediğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşları;

"MÜSİAD, verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak milli ve yerli duruşunu da göstermiştir. MÜSİAD ülkemizin öncü ticaret kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Özellikle KOBİ'lerimiz için MÜSİAD tam anlamıyla bir amiral gemisi rolü üstleniyor.

Milli serveti ne kadar büyütürsek, iş adamlarımız başta olmak üzere bundan o kadar fayda elde edecek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da yaygınlaştırmasına ihtiyacımız var. Türkiye güçlendikçe kalbini ve umudunu bize bağlamış dostlarımızın da yüzü güldü.

VATANDAŞ SEÇİM YENİLENSİN İSTİYOR

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Milletin iradesine sahip çıkmak için seçim sonuçlarını yakından takip ediyoruz. Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla hukuksuzluklarla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. İstanbul'da oyun var, yolsuzluklar var. Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.

YSK'nın başkanı, CHP'nin kendilerine yaptığı tehdit karşısında bir yazılı açıklama yaparak, 'siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor.

"ORTADA BİR ŞAİBE VAR"

Bakın biz Ankara'da itiraz yapmadık. İstanbul'da hileler ve yolsuzluklar var. Burası ilçe değil, belde değil. bugüne kadar hiç konuşmadım ama artık yetti. Burada bir yolsuzluk var. Ortada bir şaibe var, bunu kaldırmak hem YSK'yı aklayacaktır hem milletimizin gönlünü ferahlatacaktır.

Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, faşist zihniyetini perdelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu bir beka meselesidir.

"EL ELE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele şu ana kadar nasıl geldiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.



