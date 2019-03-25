Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta konuşuyor

Türkiye seçim haftasına girdi. Çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ikinci durağı Muş. Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

"Muş, yolu yokuş, gülü çemen olan Muş. Anadolu'nun incisi, gönlümüzün birincisi Muş. 1071'de Anadolu'nun kapılarını İslâm'a açana Muş. Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in emaneti Muş. Bugün sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum Muş. Bin yıl önce Anadolu'nun kilidini açan Malazgirt'i selamlıyorum. Muş'u ve sizleri çok özledim. Aramızdaki şu muhabbeti, şu sevdayı anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Muş'un her bir ilçesinin tadı ayrıdır, güzelliği apayrıdır. Muş merkezin çortisinin, kerem dolmasının dadı neyse Hasköy'ün porniki, Korkut'un elizesi, Varto'nun patilesi, Malazgirt'in helimaşı, Bulanık'ın koyun kavurması da aynı güzelliktedir."

MUŞ'UN HANIMLARI BU SEÇİMDE BU İŞİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

"Tam 40 yıldır yaradılanı yaradantan ötürü seviyoruz diyoruz. Tam 17 yıldır ahzeni takvime hayran olmuşuz, hayranıyız. Müştak Babalar gibi bu milletin kardeşliği için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Malazgirt'ten tutun da merkeze kadar, ilçelerimiz dahil, inanıyorum ki, eyvallah bu seçimde Muş'un hanımları bu işin kaderini belirleyecek. Beyler kıskanmayın, inanıyorsunuz değil mi buna? Çünkü kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde hanımlar var."

MUŞ YARALARINI KISA ZAMANDA SARMAYI BAŞARMIŞTIR

"Kütahya, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep gibi Muş da işgalin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Şu güzelliğe bak, şu muhteşem duruma bak. Bu rahmete, bu yağmura rağmen yol boyunca binlerce Muşlu kardeşimi gördüm. Şimdi burada sizleri aynı şekilde görüyorum. Bir dağılma yok. Yine birlikte ve içiçesiniz. Allah sizlerden razı olsun. Ağrı'dan size kucak dolusu selamlar getirdim. İnşallah Pazar günü sizler yeni bir tarih yazacaksınız. Tüm hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler dolaşıyor muyuz? Muş 1. Dünya Savaşı'nda Rus ve Ermeni çeteleri saldırılarında büyük yıkımlar ve zulümler yaşamıştır. Kenetlenerek işgalin yaralarını kısa zamanda sarmayı başarmıştır."

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