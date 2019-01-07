Cumhurbaşkanı Erdoğan NYT'ye yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times gazetesinde bir makale kaleme aldı

Erdoğan'ın New York Times'taki makalesinden satırbaşları şöyle:

"ABD ÇEKİLME SÜRECİNDE DOĞRU ORTAKLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMALIDIR"

ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

"TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR"

Türkiye bu kritik dönemde elini taşın altına koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak DEAŞ ve Suriye'deki diğer terör örgütleriyle mücadelede kesin bir kararlılık içerisindeyiz.

Suriye'de teröristler için zafer olmayacak. Türkiye Suriye'de kendi güvenliğini sağlar.

"TÜM TARAFLARIN GÜÇ BİRLİĞİ YAPMASININ ZAMANI GELMİŞTİR"

DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir.

Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için planı var.

Radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz.

Suriye Kürtleriyle sorunumuz olmadığını belirtmek istiyorum.



