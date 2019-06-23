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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 12:27..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmaya eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbulumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz.

İstanbul'un geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle Ankara-İstanbul bütünleşmesine çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir.

Hayırlı olsun diyorum. İstanbul dışında olanları buraya taşımak ve tekrar memleketlerine gönderilmesi için çok gayret ettik.

Herhalde katılım yüksek olmalı diye düşünüyorum."

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