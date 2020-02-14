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Erdoğan: Pakistan'a yatırımlarımız artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pakistan ile ticari ilişkilerimizi siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi.

AA | 14.02.2020 - 13:09..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Pakistan yüksek düzeyli iş birliği ve iş forumu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni hedeflerden söz eden Erdoğan "Toplam nüfusları 300 milyonları bulan iki ülkenin ticaretinin 1 milyar doların altında olmasını kabullenemiyorum. Önce süratle bu rakamı aşmalı sonra daha da ileriye gitmeliyiz" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERDE HEDEFİMİZ 5  MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan sermaye girişi oldu. Yaşadığımız saldırılara bölgesel istikrarsızlıklara rağmen başarı çıtamızı yükseltiyoruz."Pakistanlılar tedavi için batı ülkelerini tercih ediyormuş, bize de bekleriz"

"İkili ilişkilerimizi 5 milyar dolar hedefine taşımalıyız. Kararlı, net ve güçlü adımlar atmalı, temennilerin ötesinde ticaretimizi hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor.

"İki günlük Pakistan ziyaretimiz dolu dolu geçti. Türk Firmalarının Pakistan'da faaliyet göstermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Şirketlerimiz yatırımlarını daha da büyütmeyi düşünüyor.

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