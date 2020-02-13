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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA | 13.02.2020 - 07:57..
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı dolayısıyla bugün Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ İKİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Açıklamada, Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu, ayrıca toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da icra edileceği belirtildi.

PAKİSTAN MİLLİ MECLİSİ VE SENATOSU'NA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ı ziyaret edecek

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