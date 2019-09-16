Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani bir araya geldi

Ankara'da toplantıya başlayan üç lider basına zirve öncesi birtakım açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Zirve süreci bugüne kadar önemli başarılara imza attı.

3 ülke olarak işbirliğimizi güçlendirdik.

Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.





Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız.

Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."

Erdoğan, Putin ve Ruhani bir araya geldi VİDEO

RUHANİ: HEDEF ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BİR SURİYE

İran lideri Ruhani'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye krizi sadece siyasi yolla çözülmeli.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur.





İdlib mutabakatını destekledik, beklendiği gibi gitmedi.

Hedef özgür ve bağımsız bir Suriye.

Astana süreci yapıcı işbirliğine odaklandı.

ABD askeri Suriye'nin egemenliğini tehlikeye atıyor.

ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir.

Suriye yapıcı işbirliğini takdir etmeli."

PUTİN: SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ

Rusya lideri Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür.

İdlib’de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe vericidir.

Rusya, Türkiye ve İran’ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye’nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır.

Suriye’nin kuzeydoğusunda durum endişe vericidir. Oradaki güvenlik sorunları Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir.

Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de kalıcı çözümün temellerini attı."