Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani'yi kabul ediyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurabaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Resmi törenle karşılanan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Beştepe'ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.





ÜST DÜZEY PROTOKOL

Erdoğan ve Ruhani'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

Konuk Devlet Başkanı Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

YOĞUN GÜNDEM

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ruhani, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani'yi kabulünde yoğun bir gündem var. Başbaşa görüşmenin ardından, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na geçilecek.

Masada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile bölgesel iş birliği konuları bulunurken; Suriye'nin geleceği ile ABD'nin, bölgeden çekilme konuları görüşülecek diğer konular arasında bulunuyor.