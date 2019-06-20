Erdoğan: S-400 teslimatı önümüzdeki ay başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİTMİŞ BİR İŞTİR"

S-400 konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının devamında, "Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

"BİZİM DE KARŞI YAPTIRIMLARIMIZ OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile ilişkilerimiz çok farklı. Dolasıyla yaptırımların olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Olursa bizim de karşı yaptırımlarımız olur." dedi.