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Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Fuarı'nda

IDEF'te konuşan Erdoğan, Amerika'dan alınması planlanan F-35'ler ile ilgili "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

AA | 30.04.2019 - 12:13..
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Fuarı'nda

"Çağımızın güvenlik paradigması genişliyor. Bölgemiz siyasi krizlerin en yoğun olduğu yer. Terör örgütlerinin yol açtığı güvenlik sorunları sürekli büyüyor.

Suriye'de sınırlarımızın dibinde yuvalanan terör örügütüne, bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz.

Hükümete ilk geldiğimizde madem ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik. Tarihi bir reform başlattık. Göreve başladığımızda dışa bağımlılık oranı yüzde 80 düzeyindeydi, bugün yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Her gün artan bir rakamda savunma sanayisi ihracatını gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

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