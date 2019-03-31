Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını yorumladı

Yerel seçimleri İstanbul'dan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye seçimleri olgunluk içinde tamamladı. Milletimiz yüksek bir katılım gösterdi. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.

Şekillenmeye başlanan sonuçlara göre tüm belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımızı tebrik ediyorum.





Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim. Seçim sonuçlarını Ankara'da takip edeceğim.

AÇIK ARA BİRİNCİ OLDUK

AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana açık ara 1. parti olarak çıktık. Ortağımız MHP'yle birlikte ittifaklarda da 1. olduk.

Her kazanç ve kayıp milletimizin takdiridir. Bu kabullenilmesi gereken bir gerekliliktir. Kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul ederek hareket edeceğiz.

Erdoğan: Ortağımız MHP'yle birlikte ittifaklarda da 1. olduk VİDEO



BEKA KONUSUNDA VERDİĞİMİZ MESAJLAR İYİ ANLAŞILDI

Doğu ve güneydoğudaki sonuçları çok önemli görüyorum. Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini terör örgütlerine teslim etmeyeceğini göstermiştir. Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın gayet iyi algılandığını görüyorum.





ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara karşı 81 ilimizdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seçimler 2023 Haziran'ın da olacaktır. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Önümüze bakacağız.

Erdoğan: Önümüzde kesintisiz icraat dönemi var VİDEO

EKONOMİDE REFORM DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, vekillerimiz yasama görevinde hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacağız. Gündemimizde çok önemli bir reform paketi var. Ekonomide reformların hayata geçirileceği uzun bir dönem var.





Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi huzur adası haline getirmek için çalışacağız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesi için adım adım çalışacağız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli'ye, mesai arkadaşlarına, benim mesai arkadaşlarıma, partilerin ilgilerine, bütün teşkilatlarda çalışan, bu sabaha kadar da çalışacak yol arkadaşlarıma da şahsım, partim ve milletim adına teşekkür ediyorum.

ANKARA'DA BALKON KONUŞMASI

Yürüyecek çok yolumuz var, bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Biz bu yola canımızı feda etmek için koyulduk. Geceniz mübarek olsun diyorum. Ankara'ya balkon konuşması yapmak için yola çıkıyorum."

