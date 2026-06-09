Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin 9’uncu yılında Aybüke Yalçın'ı andı

Terör örgütü PKK, alçak yüzünü 2017 yılında Batman'da da gösterdi.

9 Haziran tarihinde Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ardından şehit haberi geldi...

OSMANCIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Aybüke Öğretmen'in naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki törenin ardından toprağa verildi.

Ömrünün ve mesleğinin baharında Aybüke Öğretmen'i hayattan koparan terör örgütü PKK, ülkenin dört bir yanında lanetlendi.

ŞEHADETİNDEN BU YANA 9 YIL GEÇTİ

Hafızalara kazınan genç öğretmen, Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümüyle görenlerin yüreğini dağladı.

Bugün ise tüm ülkeyi yasa boğan ölümün 9'uncu yılı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ PAYLAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalçın'ın şehadetinin 9'uncu yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

“Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak…”