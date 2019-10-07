YPG'ye operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bir dizi diplomatik ilişkileri değerlendirmek üzere Sırbistan'a gitti.

Erdoğan, yolcuk öncesinde kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sınırda askeri hareketliliğin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerinin harekat alanından çekilmeye başladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda askerlerine talimat verdiğini hatırlatan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatta kararlı olduklarının altını bir kez daha çizdi.





"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ DEMİŞTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"ABD Başkanı Donald Trump ile akşamki görüşmemizden sonra geri çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar, çalışmalarını yürütüyorlar. Trump, bu konuyla ilgili talimatını vermişti. Ancak bu biraz gecikmişti. Bizim heyetimiz bölgedeki çalışmalarını hep yapıyorlardı.

Verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz. bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Bizim terör örgütlerine müsamaha göstermemiz mümkün değil." dedi.

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10 BİN DEAŞ'LININ SORUMLULUĞU

Erdoğan'a Suriye'de tutuklu bulunan 10 bin DAEŞ'linin sorumluluğunun Türkiye'ye verileceğine yönelik Beyaz Saray açıklaması da soruldu.

Rakamların abartılı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim" ifadelerini kullandı.

F-35 ÖDEMELERİNDE AKSAMA YAPMIYORUZ

Görüşmedeki gündem maddelerinden birinin de F-35 konusu olacağını belirten Erdoğan, "F-35 uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz. Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız" değerlendirmesini yaptı.