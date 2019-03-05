taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38855
Euro
6.09475
Altın
1287.93
Borsa
103730.59
Gram Altın
222.947

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şişli'yi çöp dağlarına mahkum ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta miting gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde, Şişli'de yaşanan çöp sorunu vardı.

AA | 05.03.2019 - 18:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şişli'yi çöp dağlarına mahkum ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta halk ile bir araya geldi.

Erdoğan, Şişli'de çöplerin toplanmaması ile çöplüğe dönüşen sokaklar için "İstanbul'un en merkezi ilçesinde Şişli'de bile, günlerce çöpleri toplayamadılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şişli'yi çöp dağlarına mahkum ettiler

"ÇÖP DAĞLARINA MAHKUM ETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Şişlili kardeşlerimi günlerdir çöp dağlarına, pis kokuya, kire, pasa mahkum ettiler. Bizim 1994'ten beri İstanbulluya unutturduğumuz utanç sahnelerini, 2019 yılında insanımıza yeniden hatırlattılar." dedi.

Personellerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan grevlere dikkat çeken Erdoğan, hizmetten çok parti içi kavgalar yaşanmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şişli'yi çöp dağlarına mahkum ettiler VİDEO

"GÜNLERCE ÇÖPLERİ TOPLAYAMADILAR"

Erdoğan, "Beylerin gündemi farklı; eşe dosta koltuk bulmak, marjinalleri, sapkınları, teröristleri belediye meclis listesine sokmak. İstanbul'un en merkezi ilçesinde Şişli'de bile, günlerce çöpleri toplayamadılar. Personelinin maaşını ödeyemediler." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım, EYT'lilere takip sözü verdi

Binali Yıldırım, EYT'lilere takip sözü verdi

247
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

73
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

244
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

43
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

53
Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

165
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir