Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta halk ile bir araya geldi.

Erdoğan, Şişli'de çöplerin toplanmaması ile çöplüğe dönüşen sokaklar için "İstanbul'un en merkezi ilçesinde Şişli'de bile, günlerce çöpleri toplayamadılar." ifadelerini kullandı.

"ÇÖP DAĞLARINA MAHKUM ETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Şişlili kardeşlerimi günlerdir çöp dağlarına, pis kokuya, kire, pasa mahkum ettiler. Bizim 1994'ten beri İstanbulluya unutturduğumuz utanç sahnelerini, 2019 yılında insanımıza yeniden hatırlattılar." dedi.

Personellerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan grevlere dikkat çeken Erdoğan, hizmetten çok parti içi kavgalar yaşanmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şişli'yi çöp dağlarına mahkum ettiler VİDEO



"GÜNLERCE ÇÖPLERİ TOPLAYAMADILAR"

Erdoğan, "Beylerin gündemi farklı; eşe dosta koltuk bulmak, marjinalleri, sapkınları, teröristleri belediye meclis listesine sokmak. İstanbul'un en merkezi ilçesinde Şişli'de bile, günlerce çöpleri toplayamadılar. Personelinin maaşını ödeyemediler." ifadelerini kullandı.