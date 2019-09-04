Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taki kutlama programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

SİVAS CUMHURİYETİN İLK MERKEZİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas'ta atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas Cumhuriyetin ilk merkezidir.

DELEGELER MİLLİ DURUŞ SERGİLEMİŞLERDİ

Vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensubuyuz. Yurdun dört bir yanından Sivas'a gelen delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir. Sivas'taki tarihi toplantıda bütün bir vatan temsil ediliyordu.

ANADOLU'NUN BİRLİK VE DİRLİK RUHU

Sivas'taki kararlılığı kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum. Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Sivas Anadolu'nun birlik ve dirlik ruhudur.

SİVAS EMİN BİR BELDE OLARAK GÖRÜLDÜ

Sivas sadece o dönem jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü.

MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DAN ALNINDAN AKIYLA ÇIKTI

Sivaslılar Gazi Paşa ve arkadaşlarını büyük bir coşkuyla karşılandı. Milletimiz 15 Temmuz'da da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmıştır.

Milli sınırlar içerisinde bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve istiklalimiz bizim namusumuz, şerefimizdir.

Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunları nası deliklerine soktuğumuz ortadadır.

100'üncü yılda bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Vatana uzanan her eli kırdık, kıracağız.

BU KUTLU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ

Bunlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bütün tuzakları bozacağız. Ya olacağız, ya öleceğiz diyerek bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz."

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