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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri’yi kabul etti.

İHA | 16.12.2019 - 17:49..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere geldiği Cenevre’de temaslarına başladı.

SOMALİ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli’ne giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı ile görüştü

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı ile görüştü

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