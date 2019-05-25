Erdoğan: Sanatçıların da siyaset yapma hakkı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen sanatçı ve sporcular ile iftar programında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, siyasi taraf olan sporcu, sanatçıların durumundan yakındı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SANATÇI VE SPORCUNUN SİYASET YAPMA HAKKI ELBETTE VAR"

"Az önce Orhan Baba'yla konuşuyorduk. Sigara içmedim diyor, ben de hayatımda hiç içmedim. Mesela sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı sizin göstereceğiniz davranış çok etkili oluyor. Yine hayvanlara yönelik şiddete yönelik gösterdiğiniz duyarlılıkla bu yönde hızlı ve etkili adımlar atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunlar sizlerin sorumluluğunun ağırlığını gösteriyor. Daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum. Önünü arkasını bilmeden siyasi taraf olan sporcu, sanatçılarımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak başkadır. "

"BİR SİYASİ PARTİYE ÜYE OLMAK SURETİYLE FAALİYET YÜRÜTEBİLİR"

"Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar."



