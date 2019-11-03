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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da bulunan İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

AA | 03.11.2019 - 16:06..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE SINIRINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi buradan ise 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti.

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni de ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında


Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında


Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında


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