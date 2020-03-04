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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülme anına ilişkin yapılan eleştirileri "Şeytani bir kampanya" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 09:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmalara neden olan görüntüleri de ele alındı.

Muhalefet tarafından gündemde tutulan görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha izletildi.

"İRONİK OLAN BİR GÖRÜŞMEYİ ORTAYA KOYMAK İÇİN.."

Görüntüleri izlerken oldukça sinirlenen Cumhurbaşkanı, "Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya.

"HAYRETLER İÇİNDE KARŞILIYORUM"

Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum" diye sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı

KAPILARI AÇARIM DEMİŞTİM, DEDİĞİMİ YAPTIM

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıların açılmasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan, "9 yıldır bizim mültecilere muamelemize bakın. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koyverdi. ‘Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım’ demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, ‘Arzu eden gidebilir’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı

ERDOĞAN'IN YAPTIĞI İRONİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirdiği konuşmasında, "Trum diyor ki 'Burada Putin'in ne isteği var?' Ben de 'Kamışlı'da bir petrol olayı var bunların' dedim. 'Orada petrol var mı' dedi. 'Orada petrol var' dedim. 'Ama Deyrezor kadar yok' dedim."" ifadelerini kullanmıştı.

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