Erdoğan'dan Macron'un küstah açıklamasına sert yanıt

Cumhurbaşkanı, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" sözüne cevap veren Erdoğan, "NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" dedi.

MACRON'UN BARIŞ PINARI HAREKATI YORUMU

Macron, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DAEŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez" değerlendirmesinde bulunmuştu.

FRANSA ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ KONUŞUYOR

Öte yandan Erdoğan'ın Macron hakkındaki bu sözleri Fransız medyasında büyük yankı uyandırdı. Fransa basını, Erdoğan'ın "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi?" Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" sözlerini son dakika olarak geçti.

Erdoğan'dan Macron'a: Kendi beyin ölümünü kontrol ettir VİDEO

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

''Marmara Üniversitemizin bu yeni külliyesi ile çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. Bu üniversitemiz yanında ilkokul ortaokul lisesi ile birlikte çok daha anlamlı hale gelecektir. Bunu özellikle de tercih ettik. Bu çevrede üniversitemiz için ilkokul orta lise yok. Marmara Denizi'ne hakim noktada olması buraya çok çok farklı bir güç katacaktır.

ÜNİVERSİTE SAYISINI 76'DAN 207'YE ÇIKARDIK

Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık. İstanbul'da yetersiz şartlarda hizmet veren üniversitelerimize külliyeler kazandırmak için çalışıyoruz. İlk 500-100 listelerinde ülkemizden elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Üniversitelerimizin başarısı ülkemizin en büyük gururu olmalıdır.

"BU COĞRAFYA HER TÜRLÜ İLİME AÇIKTIR"

Milletin inancı medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya her türlü ilime açıktır. Başımıza gelenlerin nedeni son birkaç asırdır özgüvenin kaybetmiş kendi kültürüne karşı nobran bir zihniyetin üzerimize karabasan gibi çökmüş olması. Yeniden düşünmeye üretmeye hazır olmalıyız. Üniversitelerimizden beklentimiz medeniyet davamızı her türlü önyargıdan arınmış olarak güçlendirmeleri ve yüceltmeleridir.

ARNAVUTLUK'A 500 KONUT

Arnavutluk'a TOKİ olarak 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız. Türk kardeşleri Arnavut kardeşlerine 500 konutu orada inşa edecek.

"ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR"

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanlşarın giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hukukunu koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.

"TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARMAK SENİN HADDİNE Mİ?"

Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi? Senin Suriye'yle ne işin var ya? Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadele kapsamında. Senin ne işin var? Senin orada bulunmaya hakkın yok, siz durumdan vazife çıkardınız. İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyacaksınız bunun başka çıkışı yok. Türkiye siyasi ve askeri yardımlarıyla bu kurumun önemli parçası. NATO'da aklı selim, mantıklı, tecrübeli isimler var da Fransa'nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor.

TÜRKİYE HAREKATLARINA DEVAM EDECEKTİR

Bölgedeki son terörist imha edilene kadar Türkiye harekâtlarına devam edecektir. Herhalde TV'lerde, Kandil'deki teröristbaşının teröristlerle fotoğraflarını görmüşsünüzdür."







