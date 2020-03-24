Cumhurbaşkanı Erdoğan Terim'i aradı

1 Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz Bursa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yaşlıların market alışverişinden, sağlık hizmetlerine ve kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

2 Ageism nedir Herhangi bir bireye veya gruba yaşından dolayı yapılan ayrımcılık türüne verilen addır.

3 Putin'den korona hastalarına ziyaret Moskova’da koronavirüs pozitif çıkan hastaları ziyaret eden Putin’in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşıldı.

4 Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon Polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 11 kişi tutuklandı.

5 Bağışıklık sistemi nedir Bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamına bağışıklık sistemi denir.

6 Apple, iPhone'lara getirdiği satış kısıtlamasını kaldırdı Apple, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışını, kişi başı 2 adet olarak sınırlandırmıştı. Ancak söz konusu yasak, çok geçmeden kaldırıldı.