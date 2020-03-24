Cumhurbaşkanı Erdoğan Terim'i aradı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.
TERİM'İN KALDIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA
Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ilk açıklama gelmiş sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmişti.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.