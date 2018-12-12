Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada hava araçları konusunda ilerleme kaydedildiğini hatırlatarak "Stratejik ortağımızdan insansız hava aracı almak istiyorduk, bugün git yarın gel diyor. Hamdolsun insasız hava aracını da yaptık, şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar." diye konuştu.

"ŞİMDİ DAHA DA İLERİ GİDECEKLER, DAHA GÜÇLÜSÜNÜ YAPACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Türk silahlı kuvvetlerimizin imkanları yanında TUBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bi işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. 5, MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir.

Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insasız hava aracını da yaptık, şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar."

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, "Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii", "Milli Sanayi Hamlesi için Nitelikli İnsan Kaynağı" ve "Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi" başlıkları altında üç panel düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji ürtetimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.

Gerek Zeytin Dalı gerek Fırat Kalkanı harekatlarında kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirdik.

KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI

Batı verirse bir şey yaparım ve gelmedi hep kapılardan döndük döndürüldük. Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandırdık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Dünyada yaşanan sayısız örenek en büyük ispattır. Savunma sanayinde belli bir yere ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez.

SON 16 YILDA ÜLKEMİZİ ÇOK FARKLI NOKTALARA GETİRMEYİ BAŞARDIK

Savunma Sanayisinin önemli bir bölümünü son 16 yılda kat ettik. Ancak sizlerin de çok iyi bildiği sebeplerden solayı savunma sanayi hedeflerimiz akin kaldı akin bırakıldı.

Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı noktalara getirmeyi başardık. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

Biz geleceğe hazılanıyoruz, bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, hizmeti bütün bunları esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta kararlıyız. İhracatı hedef alan uluslararsı ilişkilerimize katkı sağlayacak değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir.

Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kurumlara devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi vizyonun sözde kalmayıp proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma projeleri. Seri üretim, prototip geliştirme alt sistem gelitirme önceliklerimiz arasındadır. Her türlü düzenleme ve teşviki hayata geçiriyoruz.

HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK

Türk silahlı kuvvetlerimizin imkanları yanında TUBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bi işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. 5, MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir. Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insasız hava aracını da yaptı şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar.

Çok kararlıyız, bayraktar, İHA ve SİHA'larımız, ANKA'mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemize hizmet etmeye başladı. ATAK helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz.

Korkut hava savuma silahımızın teslimatına, hisar savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili gelişmeler önemli bir aşamaya geldi. Kasırga, Bora, som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

