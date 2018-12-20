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Cumhurbaşkanı: ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Amerika'nın uyguladığı yaptırımlara karşı çıktıklarını belirtti.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 17:43..
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Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin programı devam ediyor. Ruhani ve Erdoğan akşam üzeri Türkiye-İran İş Forumu'na katıldılar.

"İKİLİ İLİŞKİLERDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:  "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir. Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam. Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

"İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargo için de; "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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