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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye hareket etti

Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye yola çıktı.

İHA | 26.09.2019 - 07:06..
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Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saate göre 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Türkiye’ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, New York JFK Havalimanı’ndan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer uğurladı.

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara’da olması bekleniyor.

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