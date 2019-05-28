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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Zeytinburnu sahiline gelen Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı

AA | 28.05.2019 - 03:56..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

VATANDAŞLARLA İFTAR

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahilde vatandaşlarla çay içti VİDEO

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