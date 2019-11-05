Beştepe'de Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Toplantıya katılan isimler arasında Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da yer aldı.

Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılan gündeme dair açıklamalar yapmış, grup çıkışında ise basın mensuplarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

TOPLANTIDA KONUŞACAKLAR

Gazetecilerin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır." açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz." demişti.

Şu sıralar devam eden toplantıda, bu konunun masaya yatırılması da bekleniyor.