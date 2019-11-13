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Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otele ulaştı.

AA | 13.11.2019 - 00:40..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı. "Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kaldığı otelden vatandaşları selamladı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da kalacağı otele geldi

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