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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı

2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

AA | 09.09.2019 - 13:14..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışını yapmak üzere Kadıkay Atatürk Fen Lisesi'nde kameralar karşısındaydı.

Eğitimde gelinen noktaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasından satır başları şöyle:

"2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de saygıyla anıyorum. İlk defa okula başlama heyecanı yaşayan öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz.

12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı


İSTANBUL YATIRIMLARI

Marmaray'ı 355 milyon yolcu kullandı. Osmangazi Köprüsü, 25 milyon aracın konforla Körfez'e geçmesini sağladı. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'mızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.

Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 114 milyar liraya yükseldi

17 YILDA 632 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Önceki dönemlerin baskıcı zihniyetinin izlerini silmek için çok uğraştık. Katsayı sistemine son verdik. İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatlarını, özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenledik. Son 17 yılda 632 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı


Son 17 yılda birçok başarıya imza attık. Ne kadar büyük olursa olsun, meselelerimizle cesaretle yüzleşmeyi tercih ettik. Eğitim altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Kalabalık sınıfları tamamen ortadan kaldırdık.8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

HER SINIFA 30 VE ALTI ÖĞRENCİ

Bizler ders kitabı bulmak için kırtasiyeye giderdik. Bize 1 hafta sonraya gün verilirdi. Bunları kaldırdık. İdeolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik. Toplam 1,5 milyon tablet ve bilgisayarı liselerdeki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık.

2002 yılında İstanbul'da ilköğretimde her sınıfa 56 öğrenci düşüyordu. Bu sayısı 30 ve altına indirdik. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında iyişleştirmeler gerçekleştirdik. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek isteyen meselelerimize yoğunlaşmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı


ÖĞRENCİLERİMİZİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE ÖNEM VERİLMEDİ

Eğitimde bize özgü gelenek oluşturmadık. Eğitimde de Batı'yı kopyalamayı tercih ettik. Kayıp nesiller yetiştirdik. Düşünmeye, sorgulamaya öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye önem verilmedi. Eğitim akademik başarı yanında akıl, kalp ve ruh bütünlüğü olan nesiller yetiştirme çabasıdır.

Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye kalkarsak, istikbalimizin avuçlarımızdan kayıp gitmesine engel olamayız. Merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Onun için sorgulamaktan asla vazgeçmeyin. Hayallerinizle aranıza kimsenin girmesine müsaade etmeyin. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan koparmasına müsaade etmeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı


İYİ BİR İNSAN OLMAYI HEDEFLEYİN

Üzerinde örgürce yaşadığınız bu ülke, size şehitlerimizin emanetidir. Sizi geçmişinize yabancılaştırmak isteyenlere itibar etmeyin. İyi bir kariyere sahip olmak elbette önemlidir ama önce iyi bir insan olmayı hedefleyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılını açtı


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