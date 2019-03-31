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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için oyunu verdi

Üsküdar'da oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Malatya'da yaşanan olaya değinerek, "2 vatandaşımızın ölümü, Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzdü" dedi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 13:57..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için oyunu verdi

Türkiye, yerel yönetimler için sandık başında. Liderler de sandığa giderek oylarını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

"MALATYA'DAKİ OLAY BİZLERİ ÜZDÜ"

Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlı olduğu bir seçim. Malatya'daki olay bizleri üzdü. Bunun olmaması gerekirdi. 2 vatandaşımızın ölümü, Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzdü. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli soruşturmaları yapıyor. Bu 2 arkadaşımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bu durum partiler arası bir sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Dudaklarımızın arasından çıkacak sözler, çok büyük önem taşıyor.

Erdoğan, yerel seçim için oyunu verdi VİDEO

HAYIRLI OLSUN

Seçimler bitene kadar umarım bir şey olmaz. Aldığım bilgiler doğrultusunda şu anda seçimler iyi gidiyor. Tüm seçmenlerimize, milletimize hayırlı olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için oyunu verdi

İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİM

Seçimleri, belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. Sonra İstanbul'da bir basın toplantısı yapacağım. Daha sonra da Ankara'ya gideceğim." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada Saadet Partisi sandık kurulu üyesi 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için oyunu verdi

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