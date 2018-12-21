Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili çok önemli bilgileri açıklığa kavuşturdu.

TRUMP İLE GÖRÜŞMELER BİZİ BEKLEMEYE YÖNELTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna deklare etmiştik. Gerek sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG ve DEAŞ'ı bitireceğiz VİDEO

DEAŞ'A OPERASYON YAPACAĞIZ

Sayın Trump ile yaptığımız görüşme çerçevesinde buna binaen, Suriye'de halen varlığını sürdürdüğü söylenen DEAŞ unsurlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon planları üzerinde çalışıyoruz.





BÜTÜN TERÖR UNSURLARINI BİTİRECEĞİZ

Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bunun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

DEAŞ BAHANESİNE SON VERDİ

YPG'li teröristlere daha önce arka çıkan ABD ve AB, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede etkinliğinin artmasından korkutuğunu deklare ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEAŞ'a operasyon yapılacağını belirterek, YPG'li teröristlerin korunmasına engel oldu.