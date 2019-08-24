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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 24.08.2019 - 14:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başlayacak.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin hakkını sonuna kadar savunacağız.

Yağmurumuz bol, 1 yılda barajımız inşallah dolacak. Ağaçlandırma çalışmasını da başlatıyoruz.

Yeni yerleşim yerlerindeki mağduriyetleri yeni kararnameyle giderdik.

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