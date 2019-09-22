Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama
ERDOĞAN'I TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILADILAR
Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.
VATANDAŞLARLA SELAMLAŞIP TOKALAŞTI
Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.