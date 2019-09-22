Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Erzurum'da polis tarafından durdurulan bir nakliye kamyonu içerisinde kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram ot esrar ele geçirildi.

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ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD Hava Kuvvetleri pilotları, F-35'lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemleri ve Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçiyor.