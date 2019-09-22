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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

AA | 22.09.2019 - 04:16..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

ERDOĞAN'I TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILADILAR

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

VATANDAŞLARLA SELAMLAŞIP TOKALAŞTI

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

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