Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Denizli'de coşkulu karşılama

Yerel seçimler öncesi; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında varılan mutabakat kapsamında, bazı illerde CHP aday çıkarmayacak.

Bu illerden biri de Denizli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Denizli'ye gitti.

Kentte Erdoğan'a adeta sevgil seli vardı.

DENİZLİ'NİN KARARI BELLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için onbinlerce vatandaş meydanlara akın etti.

Erdoğan'ı karşılayan kalabalık, yerel seçimler öncesi en net anket çalışması olarak görüldü.