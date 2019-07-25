Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahatir ile Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Törenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"BORCUMUZ KALMADAN EVLADIMIZ ÜLKESİNE DÖNMÜŞ OLDU"

Erdoğan, Hakan Atilla'nın tahliyesine ilişkin sorulan soruya, "Hakan Atilla konusuna gelince, Halk Bankımızın yöneticisinin yaşamış olduğu süreç tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür. Verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Kendisi ile yaptığım görüşmede, "Ailenle tatilini yap, sonra seni Ankara'da bekliyorum. Orada oturur, konuşur, kararımızı veririz dedik. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakan Atilla soruldu VİDEO











