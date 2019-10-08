Siyasetin bugünkü konusu Suriye'ye yapılacak operasyondu..

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, planlanan Suriye harekatı üzerinden AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “bu ülkeyi seviyorsa, bu ülke için çalıştığını iddia ediyorsa cevap istiyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 soru yöneltti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERDOĞAN'A SORDUĞU SORULAR

1- Bir zamanlar dost olduğumuz Suriye ile durup dururken neden kavgalı hale geldik. Sana Suriye'nin iç işlerine karış diyen kimdi?

2- Suriye'deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi? Bu gayrimeşru yolu sana önerenler kimlerdi? Hala senin yanındalar mı? Bu silahları sana kim gönderdi?

3- Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen teröristlere geçiş telkinini kim yaptı?

4- Fırat'ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini devralmaya kalkıyorsun. Biz teröristlerin bekçisi miyiz? Bu tablo Türkiye'ye yakışıyor mu?

5- Suriyeli sığınmacıların maliyeti bize 40 milyar dolar. Peki Suriye bataklığının Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

6- Amerika ile bir telefon görüşmesi üzerine mutabakat sağladığın anlaşılıyor.Ama Trump tehdit edecek kadar cüretkar. Ne için söz verdin? Haddini aşmayacağın nokta nedir?

7- Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını hala sürdürüyor musun? Eş başkanlığının Türkiye'ye ne faydası oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan 7 soru VİDEO

