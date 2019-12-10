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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek rehberinin Hz. Muhammed Mustafa olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 10.12.2019 - 14:56..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Burada üniversiteli gençlerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek aldığı bir liderin olup olmadığına dair gelen soruyu yanıtladı.

TEK REHBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA'DIR

Erdoğan, "Her şeyden önce bizim için önder, rehber diye baktığımızda; şöyle geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, uzun süre öğrenciler tarafından alkışlandı.

AVRUPA'DA LİDER BOŞLUĞU VAR

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. Avrupa'da şu lider örnektir cesareti bulamıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu ViDEO

TRUMP NE BİLİYORSA AÇIK NET SÖYLER

"(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim." diyen Erdoğan, "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"LİBYA'YA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ"

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Erdoğan, "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz." dedi.

"NOBEL'İ BANA VERSELER ALMAM"

Srebrenitsa Katliamı'na yönelik sözleriyle bilinen Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepki gösteren Erdoğan, "Nobel kendini bitirmiştir. Nobel'in benim nezdimde hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Bana Nobel ödülü verilirse almam." dedi.

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