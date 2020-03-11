Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

Başkent İslamabad’da, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.

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Korona tespit edilen hastanın son durumu

Türkiye'de korona tespit edilen hastanın, az kişiyle temas ettiği ve çok fazla dışarı çıkmayan birisi olduğu açıklandı.