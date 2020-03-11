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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Korumalar, yüksek ateşli birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşmaması için güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

AA & Ensonhaber | 11.03.2020 - 13:55..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs, uzun bir süre Türkiye'ye giriş yapamamıştı.

Gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki güvenlik seviyesi de üst düzeye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma VİDEO

TERMAL KAMERA KORUMASI

Koruma ekipleri, ellerindeki termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlamaya başladı.

YÜKSEK ATEŞLİ BİRİ YAKLAŞIRSA...

Termal kameralar sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek ateşli birinin yaklaşması durumunda anında müdahale edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koruma

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