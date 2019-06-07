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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı

Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli." dedi.

AA | 07.06.2019 - 14:22..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İSTANBULLULARIN DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ"

Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Kampanya süreci içinde organizasyon heyetinin bize yüklediği görevler var. Ağırlıklı olarak Binali Yıldırım Bey'in çalışmaları var. Parti teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin yerine getirmesi, büyük önem arz ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız diğer illerde de yoğun bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı

"KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZIN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili fırkateynleri bölgede. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı VİDEO

AF ÇALIŞMALARI

Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında konuşan Erdoğan, af çalışmaları hakkındaki soruya "Çalışmalar devam ediyor." diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran mesajı

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