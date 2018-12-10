Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan, dünya medyasına "Brüksel'de Fransa'da izleyemedik ama Gezi'de anbean yayındaydınız." dedi.

Erdoğan: Gezi'den canlı yayın yapanlar neredesiniz VİDEO

DÜNYA BASINI FRANSA'DAKİ OLAYLARDA NEREDE?

"Dünyada yazılı ve görsel medyada, Fransa'daki, Brüksel'deki olayları izleyemedik. Neredesiniz? Ama Gezi'de onlar olayları anbean verdiler. İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde özellikle insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te yaşananlar hakkında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İNSAN HAKLARINI KULLANDIRMAYAN MEDENİ OLAMAZ"

"İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz. Göklerdeki ve yerlerdeki her şey insan içindir. Bizim kültürümüzde insan hakları denilince akla hemen Yunus Emre gelir.





10 Aralık 1948’de oylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70. yıldönümü. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber efendimizin Veda Hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgesidir. Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir.

TÜRKİYE'NİN GÖNÜL ZENGİNLİĞİ

Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, kendi topraklarına yönelen aynı insanları en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu biz mi, onlar mı? Onlar vahşet sergilemekten öte bir şey yapmıyorlar.





Bugün Türkiye, dünyanın 17'nci büyük ekonomisine sahip. İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak, gönlümüzün zengin olmasıdır. İnancımız ve tarihimiz bize mazlumların sığınağı olmamızı, imkanlarımızı onlarla paylaşmamızı söylüyor. Türkiye olarak, AK Parti olarak bizim insan hakları meselesine bakışımız budur.

ÖTEKİLEŞTİRMENİN OLMADIĞI BİR YAKLAŞIM

1960 darbesinin ardından rahmetli Menderes ve arkadaşlarının maruz kaldığı haksızlık milletimizin yüreğinde kanayan yaradır. 1997 yılında postmodern yöntemler kullanılarak milletimizin hakkı hukuku saldırıya maruz kalmıştır. Hükümete gelir gelmez demokrasi ve ekonomide büyük reformlar başlattık. 28 Şubat müdahalesi gibi müdahalelerin demokrasimizde açtığımız yaraları tedavi ederken, diğer yandan başka sorunları da çözmeye çalıştık. Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden, kıyafetinden, ibadetinden horlanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşımı hakim kıldık. Her alanda bu anlayışla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Önümüzde çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Milletimizden aldığımız güç ve destekle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla başbaşalar. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de insanları yıkıntılar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz, şaşaalı hayat biçimi batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez.

AK PARTİ İNSANIN YANINDA

ABD ve Avrupa için söylenecek asıl söz, medeniyet makyajının aktığıdır. İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören bir medeniyetten insan düşmanlığı çıkmaz. AK Parti insanın yanında yer almıştır.

AK Parti şu veya bu dar kadronun değil, milletin partisidir. Milletin partisini, milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. İsimler gelir geçer, baki kalan sadece davalardır. Bizim sadakatimiz davamızadır. Kibirlenen kimsenin AK Parti'de yeri yoktur."